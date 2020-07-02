Danıştay'da Ayasofya için duruşma yapıldı
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Danıştay'da Ayasofya için duruşma yapıldı

Danıştay'da Ayasofya için duruşma yapıldı Danıştay savcısı: "O tarih itibariyle işlem hukuka uygundur.

02.07.2020 10:45 | Son Güncelleme: 02.07.2020 10:52

Danıştay'da Ayasofya için duruşma yapıldı

Danıştay savcısı:

"O tarih itibariyle işlem hukuka uygundur. Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştır. Dolayısıyla şu anda Ayasofya'yı tekrardan açmak Bakanlar Kurulu'nun yani Cumhurbaşkanlığının kararını gerektirir. Bu nedenle davanın reddini talep ediyoruz"

ANKARA - 24 Kasım 1934 tarihli Bakanlar Kurulu kararıyla müzeye çevrilen Ayasofya'nın tekrardan ibadete açılmasına ilişkin Danıştay 10. Dairesinde açılan dava tamamlandı. Daire, kararı daha sonra açıklamak üzere duruşmaya son verirken, Danıştay savcısı, Ayasofya hakkındaki kararın geçmişte Bakanlar Kurulu tarafından alındığını, dolayısıyla Ayasofya'yı tekrardan açma kararının Bakanlar Kurulu yani Cumhurbaşkanlığınca alınması gerekti yönünde görüş bildirdi.

Danıştay 10. Dairesindeki duruşmaya davacı Sürekli Vakıflar Tarihi Eserler ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, dernek avukatı Selami Karaman ve Cumhurbaşkanlığı avukatı katıldı. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, duruşmada ilk olarak davacı tarafın avukatı Selami Karaman'a söz hakkı verdi. Karaman, "Ayasofya Camii Fatih Sultan Mehmet'in şahsi mülküdür. Fatih Sultan Mehmet Han'ın iradesine uygun davranılması açısından Ayasofya Camii'nin müzeye çevrilmesi kararının iptal edilmesi gerektiğini düşünüyoruz. Yetki ve şekil yönünden sakat bir Bakanlar Kurulu kararıyla karşı karşıyayız. Bakanlar Kurulu kararının iptalini neden gerektiğiyle üzerinde durduğumuz husus mülkiyet hususudur. Ayasofya Camii'nin cami vasfının ortadan kaldırılarak müze olarak kullanılmasının Fatih Sultan Mehmet'in iradesine de aykırıdır. Biz mülkiyet hakkının görmezden geldiğini söylemekteyiz" ifadelerini kullandı.

Mustafa Kemal Atatürk'ün reis-i cumhur olarak Bakanlar Kurulu kararında imzası olduğunu anlatan Karaman, "Biz, bu imzanın kendisine ait olmadığını belirtmekteyiz. Atatürk'ün imzalarının temin edilerek incelenmesi talebimiz var" dedi.

Sürekli Vakıflar Tarihi Eserler ve Çevreye Hizmet Derneği Başkanı İsmail Kandemir, "Anayasa Mahkemesi, Atatürk'ün vasiyeti üzerine hiçbir dokunmazına bir şey yapılamayacağı kararını verdi. Eşitlik ilkesi kapsamında Fatih Sultan Mehmet'in varlıklarına da aynı şekilde hiçbir şeyin yapılmaması gerekir. Mülkiyet hakkına uygun karar verilmesini arz ve talep ederiz" şeklinde konuştu.

"Ayasofya'yı tekrardan açmak Cumhurbaşkanlığının kararını gerektirir"

Danıştay savcısı ise "O tarih itibariyle işlem hukuka uygundur. Ayasofya hakkındaki karar geçmişte Bakanlar Kurulu tarafından alınmıştır. Dolayısıyla şu anda Ayasofya'yı tekrardan açmak Bakanlar Kurulu'nun yani Cumhurbaşkanlığının kararını gerektirir. Bu nedenle davanın reddini talep ediyoruz" ifadelerini kullandı.

Savcı, Bakanlar Kurulu kararındaki Atatürk imzasına ilişkin de beyanda bulundu. Savcı, farklı yerlerde de Atatürk tarafından aynı imzanın kullanıldığını söyledi.

Daire, kararı daha sonra açıklamak üzere duruşmaya son verdi.

Danıştay'da Ayasofya için duruşma yapıldı

Kaynak: İHA

Manşet

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