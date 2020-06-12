HABER SON DAKİKA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt

Danıştay, AL-SE'nin temyiz istemini kabul etti

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AL-SE arasında Konyaaltı Sahili'nin işletmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği karar, Danıştay tarafından bozuldu.

Danıştay, AL-SE'nin temyiz istemini kabul etti
12.06.2020 19:05 | Son Güncelleme: 12.06.2020 19:18

Antalya Büyükşehir Belediyesi ve AL-SE arasında Konyaaltı Sahili'nin işletmesiyle ilgili yerel mahkemenin verdiği karar, Danıştay tarafından bozuldu.

Menderes Türel'in belediye başkanlığı döneminde ihaleye çıkartılan Konyaaltı Sahili işletmesini, ihaleye tek firma olarak katılan Alkoçlar Seyahat Turizm ve Otelcilik A.Ş. ile Tursetalya Turizm Ticaret Ltd. Şti. AL-SE olarak 8 yıllığına belirtilen ünite ve tesisleri işletme hakkına sahip olmuştu. Antalya Büyükşehir Belediyesi encümeni yapılışında hata olduğu gerekçesiyle ihaleyi geçtiğimiz 21 Ocak'ta iptal etti. AL-SE ihalenin iptaline yönelik açtığı davayı kaybetti ve yerel mahkeme büyükşehir belediyesinin lehine karar verdi. Ardından AL-SE, Danıştay'a başvurdu.

Büyükşehir Belediyesi savunmasında, verilen yetkinin yap-işlet-devret modeline yönelik olduğunu, gerçekleştirilen ihalenin alanda taşınmazları bulunan kamu kurumlarıyla yapılan protokollere aykırı olduğunu belirtti. Aynı zamanda belediyenin savunmasında, ihaleye tahmin edilen bedelin ve geçici teminatın yanlış hesaplanarak çıkıldığını, Sayıştay ve İçişleri Bakanlığı raporlarında rekabet ilkesinin ihlal edildiğinin tespit edildiğini kaydetti.

"Yap-işlet-devret modeli kapsamında yer almıyor"

Danıştay Tetkik Hakimi ise düşüncesinin, encümen tarafından gerçekleştirilen ihalenin yap-işlet-devret modeli kapsamında yer almadığı yönünde olduğunu söyledi. Hakim, encümen kararının hukuka uygun olmaması nedeniyle temyiz isteminin kabulü gerektiğinin düşünüldüğünü belirtti.

Danıştay 13. Dairesi, tetkik hakiminin açıklamaları dinlendikten ve dosyadaki belgeler inceledikten sonra dosya tamamlandığından kararını açıkladı. Danıştay'ın kararında, mahkeme kararının gerekçesinin yerinde olmadığı belirtilerek, davacıların temyiz isteminin kabulüne karar verdi.

Danıştay 13. Dairesi uyuşmazlık konusu olayda, dava açma süresi geçtikten ve işlemin tesis tarihinden yaklaşık 2 yıl sonra hukuka aykırı olduğu ileri sürülerek ihalenin iptal edilmesini yersiz ve hukuka aykırı buldu. Heyet, "Geri alınan işlemi, idarece ilgililerin gerçeğe aykırı beyanı, hilesi nedeniyle veya açık hataya düşülerek tesis olunup olunmadığı veya yok hükmünde olup olmadığının tespit ve tayini gerekmektedir. İhalede böyle bir olay tesis olmadığı, bu nedenle 21 Ocak 2020 tarihli Encümen Kararı'nda yetki unsuru açısından açıkça hukuka aykırılık bulunduğu kabul edilmiştir" dedi.

Danıştay, ihalenin 3996 sayılı Bazı Yatırım ve Hizmetlerin Yap-İşlet-Devret Modeli ile yapıldığı tezine ise, "2886 sayılı Devlet İhale Kanunu'na göre gerçekleştirilen ihalelerden olmadıkları anlaşılmaktadır. Bu husus, 3996 sayılı Kanun'un 14. maddesinde de açıkça yer almış ve Kanun kapsamındaki ihalelerin 2886 sayılı Kanun'a tabi olmayacağı belirtilmiştir" ifadeleri ile yapılan ihalenin kiralama olduğuna dikkat çekti. - ANTALYA

Kaynak: İHA

Ekonomi Manşet

Haberler

Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor Ekonomi
Çiftçi ve besicilere 886 milyon liralık destek ödemesi bugün başlıyor
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi Ekonomi
Gıda teröristleri vatandaşlara dana eti yerine at ve eşek eti, yoğurt yerine jelatin yedirdi
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı Ekonomi
Bodrum'da sahiller boş kalınca şezlong ücretleri kalktı
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek Ekonomi
Playstation 5'i ekimden önce Türkiye'ye getiren 1.000 TL fazla ödeyecek
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak Ekonomi
İcra ihaleleri 15 Haziran itibarıyla yeniden başlayacak
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak Ekonomi
İstanbul Havalimanı'nın bağımsız üçüncü pisti 18 Haziran'da açılacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
Emekliler için talep edilen aile yardımı desteği hayata geçerse maaşlar 405 TL artacak
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
İmamoğlu'nun açıkladığı projeye taksicilerden tepki: Tansiyonumuz yükseldi
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Son dakika: Türkiye, Kovid-19'a karşı kendi ilacını üretti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
Bakanlık gıdada hile yapan 69 firmayı ve ürünlerini ifşa etti
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
İBB'den yeni taksi projesi: İstanbulkart'la ödeme yapılabilecek
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: Cari açık nisanda 5,06 milyar dolar oldu
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Son Dakika: THY, 19 Haziran'dan itibaren ABD ve Uzak Doğu uçuşlarına yeniden başlıyor
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Sanayi üretimi yıllık yüzde 31,4 azaldı
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Güne düşüşle başlayan dolar 6,83'den işlem görüyor
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Gaziosmanpaşa Üniversitesi'nin 146 kişilik iş ilanına 6 bin 149 kişi başvurdu
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Yükselişini sürdüren altının gram fiyatı 381,5 liradan işlem görüyor
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Şehirler arası otobüs bileti fiyatlarında tavan fiyat uygulaması değişti
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Altının kilogramı 381 bin 500 liraya yükseldi
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Sony, merakla beklenen PlayStation 5'i tanıttı
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Playstation 5'in fiyatı ne olacak? Henüz net bir rakam yok ancak mevcut tablo iç açığı değil
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Operatörlerle ilgili yeni karar! Vatandaşlar artık başvuruları internetten yapabilecek
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Türkiye'nin Libya'daki petrol hamlesi büyük yankı uyandırdı: Türkiye'nin yakıt ihtiyacını karşılar
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Yükselişini sürdüren dolar 6,83'den işlem görüyor
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Uzmanlar ikinci el araç alacakları uyardı: Kapora verirken sözleşme yapın, elden para vermeyin
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Güne yatay seyirle başlayan altının gram fiyatı 383,6 liradan işlem görüyor
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Buldukları açığı Instagram'a bildiren gençler, aldıkları ödül teklifi karşısında hayal kırıklığına uğradı
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Melih Gökçek'in 750 milyon dolara mal ettiği park için haciz memurları kapıda!
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Ankara'da 65 yaş üstünün ücretsiz ulaşım kartları hizmete açıldı
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Son Dakika: Şehirler arası otobüs fiyatlarına yüzde 30-40 aralığında indirim geliyor
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ömer Çelik Mustafa Şentop Berat Albayrak Devlet Bahçeli Enis Berberoğlu
Magazin İrem Derici Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı Serenay Sarıkaya
Spor Ali Koç Tamer Tuna Bülent Uygun Tahir Karapınar Cristiano Ronaldo
Daha Fazla Çocuk Ankara Beşiktaş Galatasaray
Şu an buradasınız: Danıştay, AL-SE'nin temyiz istemini kabul etti - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.6.2020 19:18:09. #1.15#
title