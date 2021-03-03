Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil'den Şahin'e ziyaret
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Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil'den Şahin'e ziyaret

03.03.2021 11:47 | Son Güncelleme: 03.03.2021 11:56
Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil'den Şahin'e ziyaret

Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i ziyaret etti.

Danıştay 10. Daire Başkanı Yılmaz Akçil, İscehisar Belediye Başkanı Ahmet Şahin'i ziyaret etti.

Ziyarette, Belediye Başkanı Şahin, Fatih Sultan Mehmet'in Vakfiyesi doğrultusunda hayırlı bir kararın alınmasına vesile olmaları dolayısıyla Başkan Akçil'e teşekkür ederek, günün anısına hediye takdim etti.

Akçil de İscehisar'da olmaktan duyduğu memnuniyeti dile getirerek Şahin'e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Akçil'in ziyaretinde İscehisar Demokrat Parti ilçe Başkanı Yıldırım Mercan ve Sağlık Sen Afyon Şubesi Başkanı Abdülkadir Hız hazır bulundu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Hakan Şimşek

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