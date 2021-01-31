Danişmentlilerin kültürel değerleri bugüne taşınıyor
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Danişmentlilerin kültürel değerleri bugüne taşınıyor

31.01.2021 11:03 | Son Güncelleme: 31.01.2021 11:29

Tokat'ta, Danişmentliler Beyliği döneminde kullanılan motifler ile giysilerin bugüne aktarılması amacıyla çalışma yürütüyor.

Tokat'ta, Danişmentliler Beyliği döneminde kullanılan motifler ile giysilerin bugüne aktarılması amacıyla çalışma yürütüyor.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsünün Tokat Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tarih Bölümü iş birliğinde yürüttüğü çalışma kapsamında, yaklaşık 900 yıl önce bölgede hüküm süren Danişmentliler Beyliği dönemine ait mimari eserlerdeki motiflerin örneği çıkartılıyor.

Eski kitaplar ile o dönemi anlatan eserlerden elde edilen veriler ışığında, dönemi yansıtan giysilerin aslına uygun benzerleri de yapılacak.

Tokat Olgunlaşma Enstitüsü Müdürü Filiz Vanlıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Danişmentlilerin yüzyıllar önce merkezi Niksar olacak şekilde bölgede hüküm sürdüğünü hatırlattı.

Bundan dolayı Danişmentliler Beyliği dönemiyle ilgili çalışma yapmaya karar verdiklerini anlatan Vanlıoğlu, "Araştırmalarımıza Niksar'dan başladık. Danişmentler dönemine ait bulduğumuz eserlerle ilgili araştırmalar yaptık." dedi.

O döneme ait çok güzel eserler bulunduğunu anlatan Vanlıoğlu, "Temamız Danişmentliler Beyliği'nin mimari eserlere yansımasıydı. Bu yansımadan doğan güzel motifleri, eserleri arşivlemeye başladık. Bu arşivlerimize geri döndüğümüzde, motiflerin yanı sıra kıyafetler, aksesuarlar, yani bunların asıllarını bozmadan yeni ürünlere çevirmeye çalışıyoruz. Görsellerden faydalanarak eski eserlerin birebir çalışmalarını yapmaya gayret ediyoruz." dedi.

Vanlıoğlu, Danişmentliler temasını işlerken çok heyecanlandıklarını dile getirerek şunları kaydetti:

"Çünkü ecdadımızın, dedelerimizin bıraktığı eserler bizi çok duygulandırıyor. Ekibimizle keyifle çalışmalarımıza devam edeceğiz. Danişmentliler Beyliği'nin yansımasıyla ilgili 2 yıllık bir çalışmamız olacak. 30 kişilik ekiple çalışıyoruz. Arkadaşlarımız farklı konularda çalışıyor. Amacımız gelecek nesillere asıllarını koruyarak bu eserleri ve desenleri miras bırakmak."

Projenin tamamlanmasının ardından motifler ve giysilerin yer alacağı sergi açmayı planladıklarını aktaran Vanlıoğlu, çalışmalarda kendilerine destek veren Gaziosmanpaşa Üniversitesine de teşekkür etti.

Danişmentlilerin kültürel değerleri bugüne taşınıyor
Danişmentlilerin kültürel değerleri bugüne taşınıyor
Danişmentlilerin kültürel değerleri bugüne taşınıyor
Danişmentlilerin kültürel değerleri bugüne taşınıyor

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ekber Türkoğlu

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