Danışmanının testi pozitif çıkan Güney Kore Başbakanı karantinaya girdi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Danışmanının testi pozitif çıkan Güney Kore Başbakanı karantinaya girdi

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun'un danışmanın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının arından kendisini başkent Seul'de kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

Danışmanının testi pozitif çıkan Güney Kore Başbakanı karantinaya girdi
22.09.2020 11:38 | Son Güncelleme: 22.09.2020 11:42

Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun'un danışmanın koronavirüs (Covid-19) testinin pozitif çıkmasının arından kendisini başkent Seul'de kendisini karantinaya aldığı ifade edildi.

Güney Kore medyası, Güney Kore Başbakanı Chung Sye-kyun, yakın danışmanın koronavirüs testinin pozitif çıkmasının ardından kendisini karantinaya aldığı ifade edildi. Sabah saatlerinde başkent Seul'daki bir sağlık merkezinde test yaptıran Başbakan Sye-kyun'un yakın temaslı olarak sınıflandırılmadığı ve testi pozitif çıkan danışmanıyla 16 Eylül'den beri yüz yüze görüşmediği ifade edildi.

ÖNLEM AMAÇLI TEST YAPTIRDI

Yetkililer, başbakanın koronavirüs testini önlem amaçlı yaptığını ve Sye-kyun'un resmi konutta dinlenmeye çekildiğini kaydetti. Test sonucunun akşam saatlerinde çıkması beklenirken Sye-kyun'un testi takiben günlük programının geri kalanını iptal ettiği belirtildi.


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Volkan Bozkır Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mustafa Şentop Canan Kaftancıoğlu
Magazin Müge Anlı Cem Yılmaz Demet Akalın Şeyma Subaşı
Spor Sörloth Fatih Terim Vedat Muriqi Malcolm Thomas Robert Prosinecki
Daha Fazla Kaza Ateş Çocuk Adana
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Danışmanının testi pozitif çıkan Güney Kore Başbakanı karantinaya girdi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.9.2020 12:10:52. #1.14#
title