Danışma görevlisinin cüzdanını çalan hırsız, kameralara yakalandı Bursa'da meydana gelen olayda, bir iş merkezine gelen hırsız, danışma görevlisinin çekmeceye bıraktığı cüzdan ve gözlükleri alıp kaçtı. Hırsızlık anının güvenlik kameralarına yansıyan şahıs, rahat tavırlarıyla dikkat çekti.

Maskesini çene altına indiren şahıs, iş hanındaki görevlinin cüzdan ve gözlüğünü çaldı. Danışma görevlisinin yerinde buunmadığı bir anda gerçekleşen olay anbean kameralara yansıdı. Bir anlık boşlıktan yararlanan hırsız, olayın ardından kaçtı.

Hırsızlık olayı, Osmangazi ilçesi Kayhan Mahallesi İnönü Caddesi üzerindeki bir iş hanında meydana geldi. İş hanında görevli Hüseyin Noyan (33), cüzdanı ile gözlüklerini çekmeceye bırakıp, lavobaya gitti.

HIRSIZLIK GÜVENLİK KAMERASINA YANSIDI

Bu sırada iş hanına giren bir kişi, görevlinin çekmecesine yöneldi. Cüzdan ile gözlükleri alıp, kaçtı. Lavabodan döndükten sonra cüzdanı ile gözlüklerinin olmadığını fark eden Noyan, güvenlik kamerasını inceleyince hırsızlık olayının yaşandığını anladı. Polise şikayetçi olan Noyan'ın cüzdanında bin lira olduğu öğrenildi. Polis, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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Kaynak: DHA