Daniş Navaro kimdir?

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Daniş Navaro hakkında merak edilen soruların yanıtlarını sizler için derledik. İş insanı Daniş Navaro aynı zamanda yazar ve makale yazarıdır.

DANİŞ NAVARO KİMDİR?

1963 tarihinde İstanbul'da dünyaya gelen Daniş Navaro, orta öğrenimini Saint-Michel Fransız Lisesi'nde tamamladıktan sonra Ekonomi, sosyal bilimler ve iş dünyasına ilgisinin olması sebebiyle iktisat alanına yöneldi. İstanbul Üniversitesi İktisat Fakültesi Ekonometri Bölümü'nü bitirmesin ardından Fransa Orleans Üniversitesi'nde Makroekonomi ve Finans alanı üzerinde yüksek lisans eğitimini tamamladı. Fransa ve Tükiye'de pazarlama ve satış alanında on yıl yönetici olarak çalıştı.

Aynı zamanda Maltepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Yüksek lisans ve Maltepe Üniversitesi, Felsefe Bölümü, Doktora, bölümlerini bitirdi.

Navaro sonraki yıllarda Maltepe Üniversitesi Felsefe Bölümünde ikinci yüksek lisansını tamamladı ve aynı üniversitede tez aşamasında doktora öğrenimine devam ediyor.Dünyanın önde gelen işletme okullarından INSEAD'ın liderlik programını ve Ericson College International Koçluk Programı'ını bitiren Daniş Navaro, Yeditepe MBA programında ders verdi, halen üst düzey yöneticilere koçluk-mentorluk ve kariyerinin başındaki yönetici adaylarına kariyer koçluğu yapıyor. Kariyer dergisinde düzenli olarak yazan Navaro'nun Kariyer ve Varoluş adlı kitabı 2014'te yayınlandı.

DANİŞ NAVARO KİTAPLARI

Kariyer ve Varolus: Kavramlar, Olgular, Deneyimler Bir Benlik Eylemi

Kariyer ve Varolus