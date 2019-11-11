Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi
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Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi

Sabah saatlerinde Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi.

11.11.2019 18:01 | Son Güncelleme: 11.11.2019 18:09
Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi

saatlerinde 'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan ABD'li bir yabancı terörist savaşçının (YTS) sınır dışı edilmesinin ardından Danimarkalı terörist de ülkesine gönderildi. Türkiye'deki Geri Gönderme Merkezi'nde işlemleri tamamlanan Danimarkalı YTS eşliğinde İstanbul Havalimanı'na getirildi. Sınır dışı işlemleri tamamlanan terörist, Kopenhag'a gönderilmek üzere polis eşliğinde Türk Hava Yolları uçağına bindirildi. Suriye'de yakalanan diğer yabancı terörist savaşçılarının da işlemleri tamamlanmasının ardından sınır dışı edileceği öğrenildi.

Kaynak: DHA

Haber Videosu: Danimarkalı terörist savaşçı ülkesine gönderildi
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