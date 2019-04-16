Danimarkalı Siyasetçi Polis Korumasında Kur'an'ı Ayağının Altına Aldı, Ülke Karıştı
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İslam karşıtı fikirleriyle bilinen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i havaya fırlatması sonrası çıkan şiddet olaylarıyla bağlantılı 23 kişi gözaltına alındı
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da İslam karşıtı fikirleriyle bilinen aşırı sağcı siyasetçi Rasmus Paludan'ın Kur'an-ı Kerim'i havaya fırlatması sonrası çıkan şiddet olaylarıyla bağlantılı 23 kişi gözaltına alındı.
Kopenhag polisi, gözaltına alınan 23 kişinin, çoğu başkentte göçmenlerin yaşadığı Noerrebro semtinde olmak üzere araçları ve çöp tenekelerini kundaklama eylemlerinin arkasında olduğundan şüphelenildiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com