Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti
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BBC

Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti

Kim Wall, Ağustos 2017'de Kopenhag'da Peter Madsen'in kendi yapımı olan denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 11 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi denizde bulunmuştu.

Danimarkalı mucit kendi yaptığı denizaltında gazeteci Kim Wall'u öldürdüğünü itiraf etti
09.09.2020 19:52 | Son Güncelleme: 09.09.2020 19:56

Kim Wall, Ağustos 2017'de Kopenhag'da Peter Madsen'in kendi yapımı olan denizaltısına gittikten sonra kaybolmuş, 11 gün sonra parçalara ayrılmış cesedi denizde bulunmuştu.

Madsen, 2018'de görülen davada mahkeme, 'ölümün kaza olduğu' savını reddedip mucidi ömür boyu hapis cezasına çarptırmıştı.

İtiraf, Danimarka gazetesi Ekstra Bladet'in belgesel serisinde duyuldu.

Belgeseli yapan gazeteci, cezaevindeki Madsen ile yaptığı 20 saatten uzun telefon görüşmelerini gizlice kaydetti.

'Peter Madsen ile Gizli Kayıtlar' adlı belgesel Çarşamba günü yayınlanmaya başladı. Belgeselde Madsen, "Wall'u öldürdünüz mü?" sorusuna "Evet" yanıtını verdi.

Madsen'in "Bir tek suçlu var, o da benim" dediği bildirildi.

Madsen daha önce Wall'un bedenini parçalara ayırıp denize attığını itiraf etmişti ama ölümünün bir kaza olduğunu söylüyordu.





Belgeselin yapımcısı Discovery Networks, Madsen'in telefon görüşmelerinin yayınlanması için izin verdiğini ifade etti.

Öldürüldüğünde 30 yaşında olan ödüllü gazeteci Kim Wall, Uganda, Küba, Marshall Adaları, Kenya ve ABD'den haberler yapmıştı.

Erkek arkadaşı ile Kopenhag'da yaşarken, Madsen'in kendi yapımı denizaltı projesi ilgisini çekince haberini yapmak istedi.

Madsen'in ömür boyu hapis cezasına yaptığı itiraz Eylül 2018'de reddedildi.

Hakimler, bir önceki kararlarını değiştirmeyip cinayetin 'olağandışı bir barbarlık' olduğunu söyledi.İsveçli gazeteci Kim Wall cinayetinden hapis yatan Danimarkalı mucit Peter Madsen, yerel medyada yayınlanan bir belgesel için verdiği mülakatta ilk defa Wall'u öldürdüğünü itiraf etti.

BBC
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