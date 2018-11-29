Danimarkalı Kaleci Lössl, Irkçılığa Maruz Kalan Suriyeli Cemal'i Arıyor
İngiliz ekibi Huddersfield Town'un kalecisi Jonas Lössl, ırkçılığa maruz kalan 15 yaşındaki Suriyeli Cemal'e sahip çıktı: Onunla iletişime geçmeme yardım edin.
İngiltere'de 15 yaşında Cemal adındaki Suriyeli mülteciye yönelik ırkçı saldırı büyük tepki topladı. Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın Danimarkalı tecrübeli kalecisi Jonas Lössl de bu saldırıya kayıtsız kalmadı ve Cemal'i maça davet etmek istediğini açıkladı.
"CEMAL'İ ARIYORUM"
Lössl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemal'e sevgimi göstermek, onu ve ailesini Huddersfield Town'ın bir maçında misafir etmek isterim. Bunu ayarlamak için Cemal'le iletişime geçmeme yardımcı olabilecek birisi var mı?" ifadelerini kullandı.
YORUMLAR (17)
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artık bu çocuğa bir mektep şart kaleci abisi :DCevap Yaz 1 Yayından Kaldır
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SİZ VAR YA İNSAN DEĞİLSİNİZCevap Yaz 2 1 Yayından KaldırXXX: sen terör ve cinayet şebekesi arabın peşinden giderek insan oldunu zannediyon asıl insan sen değil1 Yayından Kaldır
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BU ÇOCUGA ÜZÜLMİYEN HOR GÖREN MÜSLÜMANIM DİYEN ARKADAŞLARA SESLENİYORUM UMARIM SİZLERDE AYNI DURUMA DÜŞERSİNİZCevap Yaz 1 1 Yayından Kaldır
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evine götürsün çok seven. gerçi onu yapanda vardırda kim bilir ne amaçlaCevap Yaz 1 10 Yayından Kaldır