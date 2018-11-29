Danimarkalı Kaleci Lössl, Irkçılığa Maruz Kalan Suriyeli Cemal'i Arıyor

İngiliz ekibi Huddersfield Town'un kalecisi Jonas Lössl, ırkçılığa maruz kalan 15 yaşındaki Suriyeli Cemal'e sahip çıktı: Onunla iletişime geçmeme yardım edin.

İngiltere'de 15 yaşında Cemal adındaki Suriyeli mülteciye yönelik ırkçı saldırı büyük tepki topladı. Premier Lig ekibi Huddersfield Town'ın Danimarkalı tecrübeli kalecisi Jonas Lössl de bu saldırıya kayıtsız kalmadı ve Cemal'i maça davet etmek istediğini açıkladı.

"CEMAL'İ ARIYORUM"

Lössl sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cemal'e sevgimi göstermek, onu ve ailesini Huddersfield Town'ın bir maçında misafir etmek isterim. Bunu ayarlamak için Cemal'le iletişime geçmeme yardımcı olabilecek birisi var mı?" ifadelerini kullandı.

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