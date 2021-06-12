Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maçta fenalaştı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi
BBC

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maçta fenalaştı

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maçta fenalaştı
BBC - Haberler | Spor

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, takımının EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya'ya karşı oynadığı maç sırasında fenalaştı.

Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, takımının EURO 2020 B Grubu'nda Finlandiya'ya karşı oynadığı maç sırasında fenalaşarak yere yığıldı.

29 yaşındaki Eriksen, Kopenhag'da oynanan maçın ilk yarısının son dakikalarında taç çizgisine yakın bir noktada kendini yere bıraktı.

Futbolcuya ilk müdahale saha içerisinde yapıldı. Sağlık ekipleri, futbolcuya bir süre kalp masajı yaptı.

Daha sonra takımlar sahadan ayrıldı, maç tatil edildi.

BBC
Christian Eriksen maç esnasında yere bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu
Christian Eriksen maç esnasında yere bir anda yere yığıldı, eşinin görüntüsü yürek burktu
Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılan Danimarkalı Christian Eriksen için sağlık...
Avrupa Futbol Şampiyonası B Grubu'ndaki Danimarka-Finlandiya maçının 42. dakikasında aniden yere yığılan Danimarkalı Christian Eriksen için sağlık...
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Özgür Özel Boris Johnson Devlet Bahçeli Süleyman Soylu Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Sarp Akkaya Şeyma Subaşı Erkan Petekkaya Kerimcan Durmaz
Spor Ozan Tufan Roland Garros Çağlar Söyüncü Roberto Mancini Hakan Çalhanoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen, EURO 2020'de Finlandiya ile oynanan maçta fenalaştı - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.6.2021 20:17:11. #1.15#

title