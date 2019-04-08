Danimarkalı Deri ve Ayakkabı Üreticisi Türkiye'de Büyümesini Hızlandırıyor

Yakın zamanda Türkiye'deki 11. mağazasını İstanbul Havalimanı'nda açmaya hazırlanan deri ve ayakkabı üreticisi ECCO, Türkiye'deki büyümesini hızlandıracak.

Nisan ayının başında Türkiye'deki 11. mağazasını İstanbul Havalimanı'nda açacak olan deri ve ayakkabı üreticisi İskandinav stilinin Danimarkalı temsilcisi ECCO, globalde 2018 yılını en iyi finansal sonucu elde ederek kapattığını açıkladı.

ECCO Türkiye Genel Müdürü Deniz Necati Erda, elde ettikleri başarılı sonuçla ilgili "Geçen yıl çoğu perakende markasının döviz kurlarına bağlı olarak gerçekleştirdiği büyük fiyat ayarlamasını biz fiyat politikamıza uygulamadık. Yaşanan ekonomik süreçte sakin kalarak ve doğru fiyat stratejileri uygulayarak yabancı turiste satışımızda yüzde 41 artış kaydettik." dedi. Kriz dönemindeki yönetim felsefesini "Yöneticinin görevi rüzgara karşı yel değirmeni inşa etmektir; duvar örmek değil" şeklinde açıklayan Deniz Erda, 2019 Ocak ayında satışlarımız yüzde 67 arttı; bu rakamlarla büyümede Avrupa şampiyonuyuz" dedi.

Türkiye'de 2019 yılı büyüme hedefi en az yüzde 50

Mmarka, önümüzdeki beş yıl içerisinde Türkiye'de 25 mağazaya ulaşmayı ve 2019 yılını yüzde 50'nin üzerinde büyüme oranı ile kapatmayı hedefliyor. - İSTANBUL

Kaynak: İHA