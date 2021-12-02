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Danimarka'yı kar fırtınası vurdu

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Danimarka'nın Aalborg kentinde etkili olan kar fırtınası sırasında sürücüler yollarda mahsur kalırken, uzun araç kuyruğu oluştu.

Danimarka'nın Aalborg kentinde etkili olan Kar fırtınası sırasında sürücüler yollarda mahsur kalırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Kar kalınlığının 30 santimetreye ulaştığı kentte mobilya üreticisi IKEA'nın mağazasında mahsur kalanlar, geceyi içerideki yataklarda ve koltuklarda geçirdi.

Danimarka'nın Aalborg kentini kar fırtınası vurdu. Görüş mesafesinin düştüğü yollarda sürücüler zor anlar yaşadı. Bazı bölgelerde ise araçlar yollarda mahsur kalırken, uzun araç kuyruğu oluştu. Akşam saatlerinde kar kalınlığı 30 santimetreye ulaştı. Mobilya devi IKEA'nın kentteki mağazasında alışveriş yapan müşteriler ve çalışanlar dışarıya çıkamadı. Altı müşteri ve yaklaşık 24 personel, geceyi mağazadaki yataklarda ve koltuklarda uyuyarak geçirdi. Mağaza Müdürü Peter Elmose, "Mobilya reyonlarında ve birinci kattaki yataklarımızın, koltuklarımızın ve çekyatlarımızın olduğu bölümlerde uyuduk" dedi. Elmose, akşamı televizyon izleyerek ve yemek yiyerek geçirdiklerini belirterek, "Çok iyi geçti. İyi bir gece oldu" ifadelerini kullandı.

"BU DURUMA SADECE GÜLDÜK, ÇÜNKÜ MUHTEMELEN BİR DAHA YAŞAMAYACAĞIZ"

Danimarka medyası, IKEA'nın bitişiğindeki bir oyuncak mağazasındaki çalışanların da geceyi içeride geçirdiğini aktardı. Çalışanlardan Michelle Barrett, "Birinin arabasında uyumaktan çok daha iyi. Güzel ve sıcaktı. Bu duruma sadece güldük, çünkü muhtemelen bir daha yaşamayacağız" dedi.

(İHA)

Danimarka'yı kar fırtınası vurdu

Danimarka'yı kar fırtınası vurdu

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