Danimarka, vizonlarda mutasyona uğramış koronavirüs çıkınca karantina önlemlerine başladı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
ABD, 46. başkanını seçiyor! Nefes kesen yarışta son durum
BBC

Danimarka, vizonlarda mutasyona uğramış koronavirüs çıkınca karantina önlemlerine başladı

06.11.2020 11:32 | Son Güncelleme: 06.11.2020 11:35
Danimarka, vizonlarda mutasyona uğramış koronavirüs çıkınca karantina önlemlerine başladı

Danimarka hükümeti, vizon çiftliklerinde insanlara geçebilen, mutasyona uğramış bir koronavirüs türünün bulunması üzerine kuzeydeki Jutland bölgesinde sıkı karantina önlemleri uygulama kararı aldı.

Danimarka hükümeti, vizon çiftliklerinde insanlara geçebilen, mutasyona uğramış bir koronavirüs türünün bulunması üzerine kuzeydeki Jutland bölgesinde sıkı karantina önlemleri uygulama kararı aldı.

Hükümet bu mutasyonun, geliştirilmekte olan koronavirüs aşılarının etkinliğine tehdit oluşturduğunu söylüyor.

Jutland bölgesindeki yedi belediyede bugünden itibaren tüm barlar, restoranlar, spor salonları kapanacak, toplu taşıma araçları çalışmayacak. Kısıtlamaların ilk aşamada 3 Aralık'a kadar devam etmesi öngörülüyor.

Hükümet dün ülkedeki tüm vizonların öldürüleceğini açıklamıştı. Çiftliklerde 17 milyon vizonun yaşadığı belirtiliyor.

Danimarka dünyanın en büyük vizon kürkü üreticisi. İhracatın en büyük bölümü Çin ve Hong Kong'a yapılıyor.

WHO'dan Danimarka'ya övgü

Dünya Sağlık Örgütü, vizonların koronavirüs için "iyi bir depo" gibi göründüğünü açıkladı. Kurumun açıklamasında, vizonların öldürülmesinin ekonomiye getireceği külfete rağmen 'Danimarka'nın kararlılık ve cesaretle davrandığı' belirtildi.

Daha önce İspanya ve Hollanda'daki vizon çiftliklerinde de koronavirüse rastlanmıştı.

Ancak Danimarka'daki çiftliklerde virüsün daha hızlı yayıldığına dikkat çekiliyor. Jutland bölgesinde 207 çiftlikte koronavirüs görüldü.





Bunlardan beşinde mutasyona uğramış virüs bulundu. Bu çiftliklerde testleri pozitif çıkan 12 kişinin virüsün mutasyona uğramış türüne yakalandığı tespit edildi.

Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, Danimarka'nın kuzeyinde görülen 783 koronavirüs vakasının yarıya yakınının vizon çiftlikleriyle bağlantılı olduğunu söyledi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen, vizonlarla ilgili kararı açıklarken "Kendi nüfusumuza karşı büyük bir sorumluluğumuz var. Ama mutasyona uğramış virüsün bulunması, bu sorumluluğu daha da artırdı. Dünyanın geri kalan bölümüne karşı da sorumluluğumuz var" demişti.

BBC

İlgili Haberler

Koronavirüs: Danimarka'da çiftliklerde virüsün mutasyona uğramış türü bulundu, milyonlarca vizon öldürülecek
Koronavirüs: Danimarka'da çiftliklerde virüsün mutasyona uğramış türü bulundu, milyonlarca vizon öldürülecek
Japonya'nın 'doğum sancısı': Anne-baba adayları katı koronavirüs önlemlerine itiraz ediyor
Japonya'nın 'doğum sancısı': Anne-baba adayları katı koronavirüs önlemlerine itiraz ediyor
Koronavirüs: Yunanistan'da 3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS'le alınan izinle çıkılabilecek
Koronavirüs: Yunanistan'da 3 hafta genel karantina ilan edildi, dışarı SMS'le alınan izinle çıkılabilecek
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Murat Kurum İlham Aliyev Donald Trump Mustafa Destici Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Türkan Şoray Bergüzar Korel Çağatay Ulusoy Serenay Sarıkaya
Spor Can Bartu Tamer Tuna Metin Oktay Rıza Çalımbay Dorukhan Toköz
Daha Fazla Kasım Deprem Twitter Sosyal Medya
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Danimarka, vizonlarda mutasyona uğramış koronavirüs çıkınca karantina önlemlerine başladı - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 6.11.2020 11:36:46. #1.14#
title