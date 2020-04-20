Danimarka ve Polonya vergi cennetlerine kayıtlı şirketlere destek olmayacak Danimarka'da kar payı dağıtan, hisse alımı yapan veya vergi cennetlerine kayıtlı olan şirketler, hühümetin ekonomik destek programından yararlanamayacak. Polonya hükümeti ise, şirketlerin ülkede vergi ödemesi ve çalışanlarını işten çıkarmaması şartını getirdi

Danimarka'da kar payı dağıtan, hisse alımı yapan veya vergi cennetlerine kayıtlı olan şirketler hükümetin ekonomik destek programından yararlanamayacak. Polonya hükümeti ise devlet desteğini almak için, şirketlerin ülkede vergi ödemesi ve çalışanlarını işten çıkarmaması şartını getirdi. Dünyayı etkisini altına alan Covid-19 salgını nedeniyle küresel ekonomi ciddi daralma yaşıyor. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com