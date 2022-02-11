Danimarka ve Norveç vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi istendi - Haberler
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Danimarka ve Norveç vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi istendi

AA, Atila Altuntaş - Güncel
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Danimarka ve Norveç vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmesi istendi

Danimarka ve Norveç hükümeti, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi.

Danimarka ve Norveç hükümeti, vatandaşlarından Ukrayna'yı terk etmesini istedi.

Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Danimarkalılara 48 saat içinde Ukrayna'yı terk etmeleri tavsiye edildi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod ise yaptığı basın toplantısında, " Rusya'nın mantıksız ve çılgınlık derecesinde Ukrayna'ya yönelik tehditlerinden endişe duyuyoruz." dedi.

Kofod, diğer ülkeler gibi Danimarka vatandaşlarının da Ukrayna'yı terk etmeleri gerektiğini söyledi.

Norveç Dışişleri Bakanlığı da Ukrayna ve Rusya sınırındaki ciddi ve öngörülemeyen güvenlik durumu nedeniyle vatandaşlarının Ukrayna'yı terk etmelerini istedi.

Bakan Anniken Huitfeldt, Ukrayna'daki vatandaşlarının ülkeye dönmesi yönünde tavsiyede bulundu.

AA / Atila Altuntaş - Güncel

Danimarka, Ukrayna, Norveç, Rusya, Güncel, Haberler

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