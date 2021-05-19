Danimarka ülkedeki Suriyelileri göndermek için düğmeye bastı

Suriyeli mültecilerin ikamet statüsünü iptal eden ilk Avrupa ülkesi olan Danimarka'da hükümet, iç savaştaki Suriye'nin bazı bölgelerinin mültecilerin geri dönmesi için güvenli olduğu konusunda ısrar ediyor.