Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı
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Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı

Danimarka istihbarat servisi ve polis düzenlediği ortak basın toplantısında baskınların şüphelilerin silah ve patlayıcı madde elde emeye çalışması üzerine yapıldığını açıkladı

12.12.2019 00:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:46
Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı

polisi terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesiyle ülke genelinde düzenlediği baskınlarla 20 civarında kişiyi gözaltına aldı.


Danimarka istihbarat servisi ve polis ortak basın toplantısında baskınların şüphelilerin silah ve patlayıcı madde elde emeye çalışması üzerine yapıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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