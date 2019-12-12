Danimarka: Terör saldırısı hazırlığındaki 20 kişi yakalandı
Danimarka istihbarat servisi ve polis düzenlediği ortak basın toplantısında baskınların şüphelilerin silah ve patlayıcı madde elde emeye çalışması üzerine yapıldığını açıkladı
12.12.2019 00:46 | Son Güncelleme: 12.12.2019 00:46
Danimarka polisi terör saldırısı hazırlığında oldukları şüphesiyle ülke genelinde düzenlediği baskınlarla 20 civarında kişiyi gözaltına aldı.
Danimarka istihbarat servisi ve polis ortak basın toplantısında baskınların şüphelilerin silah ve patlayıcı madde elde emeye çalışması üzerine yapıldığını açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com