Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand kimdir? Kasper Hjulmand kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
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Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand kimdir? Kasper Hjulmand kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?

Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand kimdir? Kasper Hjulmand kaç yaşında, nereli, hangi takımları çalıştırdı?
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Euro 2020'de yarı final maçları bugün ve yarın oynanacak. Yarınki maç İngiltere-Danimarka arasında oynanacak. Maç başlamadan önce merak edilen konular arasında Danimarka'nın teknik direktörü kimdir merak edildi. Peki, Danimarka teknik direktörü Kasper Hjulmand kimdir, kaç yaşında, aslen nereli, hangi takımları yönetti? Detaylar haberimizde...

Kasper Hjulmand'ın hayatı ve biyografisi merak ediliyor. Peki, Kasper Hjulmand kimdir, kaç yaşında, nereli? Kasper Hjulmand aldığı kupa sayısı kaç? Kasper Hjulmand Türkiye'de takım çalıştırdı mı? Kasper Hjulmand ile ilgili detaylı bilgiler yazımızda...

DANİMARKA'NIN TEKNİK DİREKTÖRÜ KİMDİR?

Danimarka'nın teknik direktörü Kasper Hjulmand 'dır.

KASPER HJULMAND KİMDİR?

Kasper Hjulmand (9 Nisan 1972 doğumlu) Danimarkalı bir futbol menajeri ve eski bir oyuncudur. Şu anda Danimarka milli takımının baş antrenörüdür.

Kasper Hjulmand doğum tarihi : 9 Nisan 1972

Kasper Hjulmand kaç yaşında : 49 yaşında

Kasper Hjulmand nereli : Danimarka

Kasper Hjulmand mesleği ne : Teknik direktör (Eski oyuncu)

Hjulmand, kariyerine 1987'de Randers Freja ile başladı ve dört yıl oynadı ve ardından 1992 kışında Herlev IF ile anlaştı. Herlev IF ile iki sezon oynadı ve ardından 1995 kışında B.93'e taşındı. 1994 yılında North Florida Ospreys formasıyla 18 maçta 6 gol attı. 26 yaşında B93 ile üç sezon geçirdikten sonra Hjulmand dizindeki sakatlık nedeniyle futbolculuğu bırakmak zorunda kaldı.

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