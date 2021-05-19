Danimarka, Suriye'de kampta tutulan DEAŞ ile bağlantılı 3 kadın vatandaşını ve çocuklarını kabul edecek

Danimarka, Suriye'de kampta tutulan terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı vatandaşlarından bazılarını ülkeye getireceğini bildirdi.

Danimarka, Suriye'de kampta tutulan terör örgütü DEAŞ ile bağlantılı vatandaşlarından bazılarını ülkeye getireceğini bildirdi.

Danimarka Dışişleri Bakanı Jeppe Kofod, Adalet Bakanı Nick Haekkerup, Sosyal İşler ve Yaşlılar Bakanı Astrid Krag ve Polis İstihbarat Teşkilatı (PET) Başkanı Finn Borch tarafından düzenlenen basın toplantısında, Suriye'ye terör örgütü DEAŞ saflarında savaşmak için giden Danimarka vatandaşı 3 kadın ve toplamda 14 çocuğunun Danimarka'ya getirileceği duyuruldu.

Kadınlar ve çocuklar, Suriye'de terör örgütü PKK/PYD/YPG tarafından kontrol edilen kampta tutuluyor.

Söz konusu 3 kadının Danimarka'da gözaltına alınacakları ve mahkemeye çıkarılacakları açıklanırken, kadınlara 3 ila 5 yıl arasında hapis cezası verilebileceği kaydedildi.

Danimarka Başbakanı Mette Frederiksen daha önce yaptığı açıklamalarda, çocukları getirme fikrine sıcak, annelerinin getirilme fikrine soğuk baktığını vurgulamıştı. Frederiksen'in kurduğu hükümete destek veren sol partiler ise çocuklar ve annelerinin ayrılmaması yönünde görüş bildirmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak