Danimarka: Sosyal mesafe kuralı seks yapmayı kapsamıyor Danimarka'da Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Soren Brostrom, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kurallarının çiftlerin cinsel birliktelik yaşamalarına engel teşkil etmediğini söyledi

Danimarka'da Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Soren Brostrom, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kurallarının çiftlerin cinsel birliktelik yaşamalarına engel teşkil etmediğini söyledi.

Basın toplantısında ülkenin salgına karşı verdiği mücadeleyle ilgili bilgilendirmede bulunan Soren Brostrom, cinsel birliktelik sırasında virüse yakalanmanın mümkün olduğunu ancak çiftlerin cinsel yaşamlarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle