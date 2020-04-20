Danimarka: Sosyal mesafe kuralı seks yapmayı kapsamıyor
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Danimarka: Sosyal mesafe kuralı seks yapmayı kapsamıyor

Danimarka'da Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Soren Brostrom, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kurallarının çiftlerin cinsel birliktelik yaşamalarına engel teşkil etmediğini söyledi

20.04.2020 21:54 | Son Güncelleme: 20.04.2020 21:54
Danimarka: Sosyal mesafe kuralı seks yapmayı kapsamıyor

Danimarka'da Ulusal Sağlık Ajansı Direktörü Soren Brostrom, ülkede koronavirüs salgını nedeniyle uygulanan sosyal mesafe kurallarının çiftlerin cinsel birliktelik yaşamalarına engel teşkil etmediğini söyledi.

Basın toplantısında ülkenin salgına karşı verdiği mücadeleyle ilgili bilgilendirmede bulunan Soren Brostrom, cinsel birliktelik sırasında virüse yakalanmanın mümkün olduğunu ancak çiftlerin cinsel yaşamlarına devam etmeleri gerektiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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