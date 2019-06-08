Danimarka seçimleri sonrası üç Türk asıllı aday milletvekili oldu

Danimarka seçimleri sonrası üç Türk asıllı aday milletvekili oldu

Danimarka'da yapılan parlamento seçimlerinde Türk kökenli adaylar Fatma Öktem, Lars Aslan Rasmussen ve Halime Oğuz milletvekili seçildi.

Danimarka seçimleri sonrası üç Türk asıllı aday milletvekili oldu

Danimarka'da 5 Haziran'da yapılan parlamento seçimlerinde Türk kökenli adaylar Fatma Öktem, Lars Aslan Rasmussen ve Halime Oğuz milletvekili seçildi.

Danimarka'daki genel seçimlerde sayılan tercihli oyların ardından resmi sonuçlara göre, Türk kökenli 9 adaydan 3'ü meclise girdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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