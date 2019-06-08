Danimarka seçimleri sonrası üç Türk asıllı aday milletvekili oldu
Danimarka'da yapılan parlamento seçimlerinde Türk kökenli adaylar Fatma Öktem, Lars Aslan Rasmussen ve Halime Oğuz milletvekili seçildi.
Danimarka'da 5 Haziran'da yapılan parlamento seçimlerinde Türk kökenli adaylar Fatma Öktem, Lars Aslan Rasmussen ve Halime Oğuz milletvekili seçildi.
Danimarka'daki genel seçimlerde sayılan tercihli oyların ardından resmi sonuçlara göre, Türk kökenli 9 adaydan 3'ü meclise girdi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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