Danimarka, Rohinga Halkının Yanında'

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet nedeniyle Myanmar yönetimi protesto edildi.

Danimarka, Rohinga Halkının Yanında'

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da, Arakanlı Müslümanlara yönelik şiddet nedeniyle Myanmar yönetimi protesto edildi.

Kaynak: Dunya.com