Danimarka riskli gruplara Kovid-19 aşısının dördüncü dozunu uygulayacak - Haberler
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Danimarka riskli gruplara Kovid-19 aşısının dördüncü dozunu uygulayacak

Danimarka riskli gruplara Kovid-19 aşısının dördüncü dozunu uygulayacak
AA / Mehmet Alaca - Haberler | Güncel

Danimarka, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle ülkedeki riskli gruplara dördüncü koronavirüs aşısı uygulamaya başlayacak.

Danimarka, Kovid-19'un Omicron varyantının hızla yayılması nedeniyle ülkedeki riskli gruplara dördüncü koronavirüs aşısı uygulamaya başlayacak.

Danimarka Sağlık Bakanı Magnus Heunicke, yaptığı açıklamada, sağlık yetkililerinin bağışıklık sistemi zayıf olan bireyler gibi "en savunmasız gruplara" Kovid-19'un dördüncü doz aşısını uygulayacağını söyledi.

Heunicke, dördüncü doz aşının 5,8 milyon nüfuslu ülkede ne zaman başlayacağını belirtmezken, Omicron varyantının Delta varyantından daha az tehlikeli görünse de tamamen zararsız olmadığını kaydetti.

Danimarka 16 Ocak'tan itibaren sinemaları, eğlence parkları, müzeleri ve tiyatroları yeniden açacak.

Açık ve kapalı spor müsabakalarında da sınırlı sayıda seyirciye izin verilecek.

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AA / Mehmet Alaca - Son Dakika Haberleri

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