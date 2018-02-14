Danimarka Prensi Henrik 83 Yaşında Yaşamını Yitirdi
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Danimarka Prensi Henrik 83 Yaşında Yaşamını Yitirdi

Zatürree tanısı ile hastaneye kaldırılan Danimarka Prensi Henrik, 83 yaşında yaşamını yitirdi.

Danimarka Prensi Henrik 83 Yaşında Yaşamını Yitirdi

Zatürree tanısı ile hastaneye kaldırılan Danimarka Prensi Henrik, 83 yaşında yaşamını yitirdi. 

Danimarka Kraliyet Ailesi tarafından yapılan açıklamada, "Kraliyet Mansiyonu Prens Henrik, 13 Şubat Salı gecesi  23.18'de Fredensborg Sarayı'nda yaşamını yitirdi" denildi.

Mısır'da, Ocak ayı sonlarında seyahat ederken zatürree hastalığına yakalandığı belirlenen ve Danimarka'nın başkenti Kopenhag'a nakledilen Prens Henrik'in sol akciğerinde bir tümör oluştuğu, daha sonra da enfeksiyona yakalandığı belirtilmişti. - York

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