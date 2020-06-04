Danimarka Parlamentosunda "Müslümanlar üzerinden oy kavgası"na tepki
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Danimarka Parlamentosunda "Müslümanlar üzerinden oy kavgası"na tepki

Danimarka'da, Müslümanların "inanç toplumu" grubundan çıkarılmasını öngören ve reddedilen yasa tasarısının parlamentodaki görüşmeleri sırasında, aşırı sağcı partiler arasında "Müslümanlar üzerinden yaşanan oy kapma" tartışmasına Müslümanlar tepki gösterdi.

04.06.2020 15:51 | Son Güncelleme: 04.06.2020 15:59

Danimarka'da, Müslümanların "inanç toplumu" grubundan çıkarılmasını öngören ve reddedilen yasa tasarısının parlamentodaki görüşmeleri sırasında, aşırı sağcı partiler arasında "Müslümanlar üzerinden yaşanan oy kapma" tartışmasına Müslümanlar tepki gösterdi.

İslam karşıtı aşırı sağ görüşlü Yeni Sağ (Nye Borgerlige) adlı parti tarafından parlamentoya sunulan ve salı günü görüşülen Müslümanların "inanç toplumu" grubundan çıkarılması öngören yasa tasarısının ele alınması sırasında, aşırı sağcı partiler arasında çıkan "Müslümanlar üzerinden yaşanan oy kapma" tartışması ülkedeki Müslümanları kaygılandırdı.

Danimarka İslam Toplumu (DİT) Başkanı Mustafa İncikli, DİT ve Danimarka Müslümanlar Birliği adına AA muhabirine yaptığı yazılı açıklamada, meclis kürsüsünde Danimarka'da İslam toplumlarına müsaade verilmemesi ve kapatılmasının gündeme gelmesini kaygıyla izlediklerini belirtti.

"İki ırkçı parti arasında çekişmeye varan bu görüşme, demokrasiye, insan temel hak ve özgürlüğüne, din özgürlüğüne inanan sayın milletvekillerinin ret oyu kullanmasıyla, yasa teklifi kabul edilmeyip ezici bir çoğunlukla reddedildi. Sağduyunun galibiyetine Danimarka halkı ve Danimarka'da yaşayanlar şahitlik ettiler." ifadelerini kullanan İncikli, Müslümanların Danimarka toplumunun bir parçası olduğunu ve topluma büyük katkılar yaptığını vurguladı.

İncikli, şunları kaydetti:

"Hristiyanlık ve Yahudilik nasıl ki dünyadaki gerçek ise İslam da dünyanın ve Danimarka'nın bir gerçeğidir. Nasıl Hristiyan ve Yahudi toplulukları dinlerine hakaret edilmeden bu toplumda var ve ibadetlerini özgürce yapabiliyorsa, biz Müslümanların da bu toplumun bir parçası olarak aynı şekilde özgürce ibadetlerini yapabilmesi gerekmektedir."

"Nabız yokladılar"

Danimarka Türk Diyanet Vakfı (DTDV) çatısı altında faaliyet gösteren ve başkent Kopenhag yakınlarındaki Albertslund kasabasında bulunan Alaaddin Camii'nin Dernek Başkanı Doğan Polat ise yasa tasarısının meclise sunulmasını "çok üzücü" olarak nitelendirdi.

Polat, "Demokrasi, anayasa ve Danimarka değerleri adına üzücü bir gündü. Çok şükür ki çoğunluk buna 'hayır' dedi. Bu partinin böyle bir teklifi meclise getirmesi bekleniyordu. Aslında bu insanlar bu teklifi neden getiriyorlar, neden yapıyorlar, anayasaya aykırı olmasına rağmen? Bence bir nabız yoklaması yaptılar. Üzerine çalışmalara devam edeceklerini düşünüyorum." diye konuştu.

Danimarkalı vekiller de tepkili

İlk anayasasını 5 Haziran 1849'de yapan ve yarın anayasasının 171'inci yıl dönümümü kutlayacak Danimarka'da, siyasetçiler de parlamento kürsüsünde Müslümanlar üzerinden oy kavgası yapılmasını eleştirdi.

Sosyal Liberal Parti milletvekili Zenia Stampe, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Danimarka Parlamentosunun tarihinde bir dip nokta yaşadık. Yeni Sağ ve Danimarka Halk Partisi, ülkenin kürsüsünü İslam'la kim daha iyi mücadele ediyor kavgası için kullandı." ifadelerine yer verdi.

Parlamentoda bağımsız olarak görev yapan milletvekili Simon Emil Ammitzböll-Bille de tasarıyı eleştirdi.

Ammitzböll, "Korkunç bir yasa tasarısı. Danimarka toplumunda yaşayan azınlıktaki dini bir toplumun, halkın diğer kesiminden daha kötü haklarla yaşamasını istemek ne demek oluyor? Danimarka'nın temel inanç haklarına aykırı." dedi.

Danimarka'da, Türkiye kökenli Müslümanların oluşturduğu DTDV ve DİT'in yanı sıra Danimarka Alevi Birlikleri Federasyonu (DABF) "inanç toplumu" olarak Kilise Bakanlığı tarafından tanınıyor.

Bakanlıkça "inanç toplumu" olarak tanınan dini gruplar, dini nikah kıyma yetkisine sahip olmanın yanı sıra, cemaatin din görevlisi Danimarka'da oturma izni alabiliyor.

İnanç toplumları kendi okullarını açma hakkı elde edebiliyor ve kendilerine ait huzurevi ile mezarlıkları olabiliyor, hastanede ya da hapishanedeki cemaatin üyelerini ziyaret etme hakkı bulunuyor.

İnanç toplumu olarak tanınan bir dini cemaate bağış yapanlar, bağışlarını vergiden düşebiliyor.

Ne olmuştu?

İslam karşıtı aşırı sağ görüşlü Yeni Sağ (Nye Borgerlige) adlı parti tarafından, parlamentoya sunulan, Danimarka'da Müslümanların "inanç toplumu" grubundan çıkarılması öngören yasa tasarısı salı günü oylanmıştı.

Oylamaya geçilmeden önce kürsüde, İslam karşıtı iki aşırı sağ görüşlü partinin milletvekilleri, Danimarka'da bölünen aşırı sağ oylarını almak için, Müslümanlar üzerinden hakarete varan söylemlerde bulunmuştu.

Danimarka Halk Partisi milletvekilleri Marie Krarup ve Morten Messerschmidt ile Yeni Sağ Parti Başkanı Pernille Vermund arasında geçen, İslam ve Müslümanlara yönelik diyaloglar tepki çekmişti.

Kanun tasarısının oylamasına katılan 95 milletvekilinden 85'inin ret oyu kullanması üzerine tasarının yasalaşması için yeterli çoğunluk sağlanamamıştı. Oylamada, Danimarka Halk Partisinin 8 parlamenteri çekimser kalmış, Yeni Sağ Partisinden ise 2 parlamenter tasarı lehine oy kullanmıştı.

Danimarka Parlamentosunda 'Müslümanlar üzerinden oy kavgası'na tepki

Kaynak: AA

Güncel Manşet

Haberler

Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri düşürüldü Haber
Son dakika: CHP'li Enis Berberoğlu, HDP'li Musa Farisoğulları ve HDP'li Leyla Güven'in milletvekillikleri...
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak Haber
Kuruluş Osman'da Ertuğrul Gazi karakterini Yeşilçam'ın usta oyuncusu Ediz Hun canlandıracak
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti Haber
Ünlü anketçi Mehmet Ali Kulat, erken seçim için 4 Ekim Pazar gününü işaret etti
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı Haber
Salgının en büyük mağdurlarından hayat kadınları yaşadıkları zor durumu anlattı
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak Haber
Akaryakıta dün gece yapılan indirimle yıllık 6 milyar lira vatandaşın cebinde kalacak
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı Haber
Türkiye'nin korona sürecinde tanıdığı profesör, A Haber canlı yayınında el hareketi yaptı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Siyanürlü şerbetle anne ve babasını öldürüp deli numarası yapan sanığın cezai ehliyeti tam çıktı
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
Ölümüyle ABD'yi kaosa sürükleyen Floyd'un cansız bedeninde koronavirüs tespit edildi
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
İspanyol basını yazdı: Hakan Çalhanoğlu Ağustos'ta Galatasaray'a imza atmaya hazır
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Vaka sayısı düşmeden neden normalleşiyoruz? Bilim Kurulu Üyesi Özlü açıklık getirdi
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına 'Yokluğa mahkum edin' talimatı
Erdoğan'dan yeni partiler için kurmaylarına "Yokluğa mahkum edin" talimatı
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Kaosun hakim olduğu ABD'de, Trump'ın son kozu: İsyan Yasası
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
Yaptırdığı test sonucunu beklemeden yolculuğa çıktı, otobüs karantinaya alındı
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
ABD'de polisin öldürdüğü George Floyd'un kızından mesaj var: Babam dünyayı değiştirdi
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Trump, protestolara karşı orduyu devreye sokma planında geri adım attı
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Günlük burç yorumları 4 Haziran 2020 Perşembe (Haftalık burç yorumları)
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
Doğu Akdeniz için en kritik viraj! İşte Türkiye'nin petrol yataklarına ulaşma formülü
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
IFAB, oyun kurallarında tehlikeli kabul edilebilecek 5 değişiklik yapıyor
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Diyarbakır'da akrabalar arasındaki arazi kavgasında silahlar konuştu: 3 ölü, 7 yaralı
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika: Salgında tüm dünya normalleşirken Brezilya'da 1.349, Meksika'da 1.092 kişi hayatını kaybetti
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
48 saatte yapılan kaçak villa sahibi tarafından yıkıldı
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
Eski Galatasaraylı Ümit Karan: Soyunma odasında donla duş alıyorduk
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
UEFA, Trabzonspor'u Avrupa'dan bir yıl men etti
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik 'sosyete' eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden çirkin siyaset yapıyorsunuz
AK Parti'den CHP'nin Berat Albayrak'a yönelik "sosyete" eleştirisine sert tepki: Aile ilişkileri üzerinden...
İBB, '3 katı fiyatına cerrahi maske alındı' iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha yüksek
İBB, "3 katı fiyatına cerrahi maske alındı" iddialarına yanıt verdi: Alınan maskelerin koruma özelliği daha...
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Kanada Başbakanı Trudeau, Trump sorusuna 21 saniye düşündükten sonra yanıt verdi
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
Pentagon, Washington yakınlarına konuşlandırdığı kuvvetleri geri çekiyor
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Artvin'de maskesiz sokağa çıkmak yasaklandı
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Beşiktaş'tan G.Saray'a 'şampiyonluk' yanıtı: 'Şeref'imiz ile oynayıp 'Hakkı'mız ile kazandık
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Libya ordusu, Hafter milislerinin işgalindeki Trablus Uluslararası Havaalanı'nda kontrolü sağladı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Özgür Özel Faik Öztrak Murat Kurum Zülfü Demirbağ Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hadise Seda Sayan Şahan Gökbakar İbrahim Tatlıses
Spor Ali Koç Mete Gazoz Fatih Terim Rıza Çalımbay Mehmet Aurelio
Daha Fazla Karar Antalya Haziran Donald Trump
Şu an buradasınız: Danimarka Parlamentosunda "Müslümanlar üzerinden oy kavgası"na tepki - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 4.6.2020 16:00:33. #1.15#
title