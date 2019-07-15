Danimarka ortak Avrupa ordusu projesinde geri adım attı
Fransa tarafından başlatılan ve aralarında Almanya'nın da bulunduğu 10 ülkenin destek verdiği 'Avrupa ordusu' projesinden Danimarka geri adım attı. Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen, Avrupa ordusuna dahil olmak istemediklerini açıkladı
Fransa tarafından başlatılan ve aralarında Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 10 ülkenin destek verdiği 'Avrupa ordusu' projesinde Danimarka geri adım attı.
Ülkenin Savunma Bakanı Trine Bramsen, kurulması teklif edilen Avrupa ordusuna dahil olmak istemedikleri yönünde açıklamada bulundu. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com
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