Danimarka ortak Avrupa ordusu projesinde geri adım attı

Fransa tarafından başlatılan ve aralarında Almanya ve İngiltere'nin de bulunduğu 10 ülkenin destek verdiği 'Avrupa ordusu' projesinde Danimarka geri adım attı.

Ülkenin Savunma Bakanı Trine Bramsen, kurulması teklif edilen Avrupa ordusuna dahil olmak istemedikleri yönünde açıklamada bulundu. Euronews.com'da Görüntüle