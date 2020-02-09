Danimarka ordusunda göreve başlayan Müslüman kadın başörtüsü nedeniyle ayrılmak zorunda kaldı

09.02.2020 04:20 | Son Güncelleme: 09.02.2020 04:20

Danimarka ordusunda göreve başlayan 19 yaşındaki Müslüman kadın, başörtüsü nedeniyle ordudan ayrılmak zorunda kaldı.



Danimarka devlet televizyonu ve radyosu DR'nin haberine göre, 3 Şubat'ta orduda asker olarak göreve başlayan Müslüman bir kadının, görevine devam etmek istiyorsa başörtüsünü çıkarması veya birliğini terk etmesi istendi.



Başörtüsünü çıkarmak istemeyen kadın, 4 gün önce başladığı görevinden ayrıldı.

İsmi açıklanmayan genç kadın, Danimarka medyasına yaptığı açıklamada, geçen yıl katıldığı "Ordu Günü" tanıtımlarında kendisine başörtüsünün sorun olmadığının söylendiğini; bunun üzerine bu görevi seçtiğini belirtti.

Danimarka Ordusu İletişim Direktörü Susanne Lund ise kendilerine başvuran kişilerin dini tercihlerinin sorulmadığını ancak adaylara, ordunun kılık-kıyafet yönetmeliğinin yer aldığı broşürleri e-postayla gönderdiklerini kaydetti.



Müslüman genç kadın ise kendisine böyle bir broşür gelmediğini belirtti.

Danimarka medyasına konuşan Danimarka Savunma Bakanı Trine Bramsen de orduda başörtüsü yasağı olduğunu; üniforma kurallarının değişmeyeceğini vurguladı.



Öte yandan bir başka İskandinavya ülkesi İsveç'te, kadınlar başörtüsüyle orduda görev alabiliyor.

Kaynak: AA