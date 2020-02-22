Danimarka'nın en büyük bankası negatif faiz uygulamasına geçiyor
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Danimarka'nın en büyük bankası negatif faiz uygulamasına geçiyor

Danimarka'da bankacılık sektöründe önde gelen Danske Bank, haziran ayı itibariyle bazı özel müşterileri için negatif faiz oranı uygulamasına geçeceğini açıkladı.

22.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:09
Danimarka'nın en büyük bankası negatif faiz uygulamasına geçiyor

'da bankacılık sektöründe önde gelen Danske Bank, haziran ayı itibariyle bazı özel müşterileri için negatif faiz oranı uygulamasına geçeceğini açıkladı.


Negatif faiz oranı şartlarının, müşterinin Danske Bank'i ana bireysel banka hesabı olarak kullanıp kullanmadığına bağlı olarak belirleneceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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