Danimarka'nın en büyük bankası negatif faiz uygulamasına geçiyor

22.02.2020 14:09 | Son Güncelleme: 22.02.2020 14:09

Danimarka'da bankacılık sektöründe önde gelen Danske Bank, haziran ayı itibariyle bazı özel müşterileri için negatif faiz oranı uygulamasına geçeceğini açıkladı.



Negatif faiz oranı şartlarının, müşterinin Danske Bank'i ana bireysel banka hesabı olarak kullanıp kullanmadığına bağlı olarak belirleneceği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle