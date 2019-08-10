Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir polis karakoluna yakın noktada patlama meydana geldi. Polis, Kopenhag'ın kenar semtlerinden Norrebro'da yaşanan hadisede ölen ya da yaralanan olmadığını bildirdi

10.08.2019 09:32
Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir polis karakoluna yakın noktada patlama meydana geldi.

Polis, Kopenhag'ın kenar semtlerinden Norrebro'da seyyar bir polis karakolunun hemen yakınında yaşanan hadisede ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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