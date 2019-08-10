Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama

10.08.2019 09:32

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da bir polis karakoluna yakın noktada patlama meydana geldi.

Polis, Kopenhag'ın kenar semtlerinden Norrebro'da seyyar bir polis karakolunun hemen yakınında yaşanan hadisede ölen ya da yaralanan olmadığını belirtti. Euronews.com'da Görüntüle