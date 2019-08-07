Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da patlama

07.08.2019 16:42

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'da vergi dairesi önünde patlama yaşandı. Polisin saldırı olarak değerlendirdiği olayda bir kişi hafif şekilde yaralandı.

Danimarka Vergi Ofisi ana kapısı önünde salı akşamı 22: 15'de yaşanan patlama nedeniyle polis çevre sokakları dolaşıma kapattı, bölgede tren seferlerine ara verildi. Patlama sırasında binada bulunan iki kişinin zarar görmediği açıklandı. Euronews.com'da Görüntüle