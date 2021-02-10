Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, GSO'yu ziyaret etti

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Gaziantep Sanayi Odasını ziyaret etti.

GSO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, Annan, Gaziantep Fahri Konsolosu Şebnem Ayata Kaplan ile birlikte GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal'a ziyaret gerçekleştirdi.

Ziyarette, Gaziantep ile Danimarka arasında ikili ticaretin geliştirilmesi, Danimarkalı firmaların bölgeye yönelik yatırımlar konusunda bilgilendirilmesi, sektörel iş birlikleri ve ihracatın artırılması konuları görüşüldü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen GSO Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Cevdet Akınal, Danimarka ile hem ekonomik hem de kültürel bağların geliştirilmesinin iki ülke için de önem taşıdığını belirterek, "Maalesef Danimarka ile olan ihracatımız istenilen seviyede değil. Türkiye'den Danimarka'ya yapılan ihracatımız yıllık 1 milyar dolarken, Gaziantep'ten yapılan ihracatımız 7 milyon dolar seviyesinde. Bu rakamları çok daha yukarı taşıyacak potansiyele sahibiz ve iş birliğimizi artırabiliriz." ifadelerini kullandı.

Akınal, Polateli-Şahinbey Organize Sanayi Bölgesinin uluslararası yatırımcılar açısından önemine vurgu yaptı, Danimarkalı firmaları bölgeye yatırım yapmaya davet etti.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan da Gaziantep'te olmaktan büyük mutluluk duyduğunu ifade etti.

Türkiye ile ülkesi arasındaki ticaret hacmini 5 milyar dolara çıkarmayı hedeflediklerini dile getiren Annan, "Devletimizin sektörel öncelikleri arasında yenilenebilir enerji, ilaç ve tıbbi ürünler, gıda ve tarım sektörleri yer alıyor. Tekstil ve gıda konusunda Gaziantep güçlü bir şehir ve iş birliklerimizi geliştirerek ticaretimizi artırmak istiyoruz. Bu bölgeye yapılacak yatırımları da çok değerli buluyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Akınal, ziyaretin sonunda Annan'a plaket takdim etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Fevzi Kemal Karagöz