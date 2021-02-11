Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Danny Annan ziyarette, valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Su ile bir süre görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilerin daha da gelişmesi açısından önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Büyükelçi Annan da kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal