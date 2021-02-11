Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti

11.02.2021 16:25 | Son Güncelleme: 11.02.2021 16:28
Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, Danny Annan ziyarette, valilik şeref defterini imzaladı ve Vali Su ile bir süre görüştü.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Su, bu tür ziyaretlerin ülkeler arası ilişkilerin daha da gelişmesi açısından önemli yere sahip olduğunu belirtti.

Büyükelçi Annan da kentte olmaktan mutluluk duyduğunu ifade ederek, gösterdiği misafirperverlikten dolayı Vali Su'ya teşekkür etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Mustafa Ünal Uysal

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Bülent Turan Devlet Bahçeli Mustafa Şentop Mevlüt Çavuşoğlu Mehmet Ali Çelebi
Magazin Buse Varol Barış Manço İbrahim Tatlıses Mehmet Ali Erbil
Spor Ozan Tufan Metin Oktay Fatih Terim Deniz Türüç Mustafa Cengiz
Tüm Haberler Türk Milli İntihar England
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Danimarka'nın Ankara Büyükelçisi Danny Annan, Mersin Valisi Ali İhsan Su'yu ziyaret etti - Son Dakika Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.2.2021 16:28:30. #1.14#
title