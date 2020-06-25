Danimarka mahkemesi Kur'an-ı Kerim yakan siyasetçiye 3 ay hapis cezası Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınan aşırı sağcı Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın, 14 farklı suçtan yargılandığı dava sonuçlandı.

Danimarka'da Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınan aşırı sağcı Stram Kurs lideri Rasmus Paludan'ın, 14 farklı suçtan yargılandığı dava sonuçlandı. Paludan'a 3 ay hapis cezası ve 3 yıl avukatlıktan men cezası verildi.

Danimarka'da İslam karşıtı eylemlerin sembol ismi Paludan, bugün Naestved Bölge Mahkemesi'nde 14 ayrı suçtan hakim karşısına çıktı. Aşırı sağcı, İslam ve göçmen karşıtlığı ve Kur'an-ı Kerim yakmasıyla tanınan Rasmus Paludan, 3 ay hapis cezası ve 3 yıl avukatlıktan men cezasına çarptırıldı.

RASMUS PALUDAN KİMDİR?

Daha önce avukat olarak çalışan Paludan, 2017'de Stram Kurs adlı partisini kurarak, ülkedeki Müslümanlara yönelik ırkçı ve İslam karşıtı söylemlerle parlamento seçimlerine katılmıştı. Kur'an-ı Kerim yakarak gündeme gelen Paludan, 2019'da yapılan parlamento seçimlerinde aldığı 1,79 oyla, 2 barajının altında kalmıştı.

Kaynak: DHA