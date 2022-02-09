Danimarka Kraliçesi Margrethe, Kovid-19'a yakalandı - Haberler
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Danimarka Kraliçesi Margrethe, Kovid-19'a yakalandı

AA, Ayşe Doğru - Güncel
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Danimarka Kraliçesi Margrethe, Kovid-19'a yakalandı

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Danimarka Kraliçesi II. Margrethe'nin Kovid-19'a yakalandığı bildirildi.

Danimarka Sarayından yapılan açıklamada, 82 yaşındaki Margrethe'nin aşı olmasına rağmen salı akşamı yapılan testte sonucun pozitif çıktığı belirtildi.

Kraliçe'nin hafif hastalık belirtileri olduğu ifade edilen açıklamada, Margrethe'nin bugün Norveç'te başlaması planlanan tatil planını iptal ederek kendini Kopenhag'daki sarayda izole ettiği aktarıldı.

II. Margrethe, 14 Ocak'ta tahttaki 50. yılını kutlamıştı. Kutlama için planlanan bazı etkinlikler Kovid-19 salgını nedeniyle eylül ayına ertelenmişti.

AA / Ayşe Doğru - Güncel

Danimarka, Salı, Güncel, Haberler

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