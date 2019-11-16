Danimarka, kişi başı 20 bin dolar para vererek göçmenleri ülkelerine geri gönderiyor

16.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:17

Danimarka, yılın ilk 10 ayı içinde 438 göçmen ile mülteciyi gönüllülük esasına dayanarak ve para vererek geldikleri ülkeye geri gönderdi.



Danimarka Göç Konseyi'nin verdiği rakamlara göre, mayıs ayından bu yana 71 Suriye vatandaşına, kişi başı 140 bin kron ödenerek (21 bin dolar), ülkesine geri dönmesi sağlandı. Euronews.com'da Görüntüle