Danimarka, kişi başı 20 bin dolar para vererek göçmenleri ülkelerine geri gönderiyor
Haberler » Dünya » Danimarka, kişi başı 20 bin dolar para vererek göçmenleri ülkelerine geri gönderiyor - Haber

Danimarka, kişi başı 20 bin dolar para vererek göçmenleri ülkelerine geri gönderiyor

Danimarka, yılın ilk 10 ayı içinde 438 göçmen ile mülteciyi gönüllülük esasına dayanarak ve para vererek geldikleri ülkeye geri gönderdi.

16.11.2019 13:17 | Son Güncelleme: 16.11.2019 13:17
Danimarka, kişi başı 20 bin dolar para vererek göçmenleri ülkelerine geri gönderiyor

Danimarka, yılın ilk 10 ayı içinde 438 göçmen ile mülteciyi gönüllülük esasına dayanarak ve para vererek geldikleri ülkeye geri gönderdi.


Danimarka Göç Konseyi'nin verdiği rakamlara göre, mayıs ayından bu yana 71 Suriye vatandaşına, kişi başı 140 bin kron ödenerek (21 bin dolar), ülkesine geri dönmesi sağlandı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et