Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısını askıya aldı
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Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısını askıya aldı

11.03.2021 16:23 | Son Güncelleme: 11.03.2021 16:29
Danimarka, kanda pıhtılaşmaya yol açtığı şüphesiyle AstraZeneca aşısını askıya aldı

Danimarka'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan AstraZeneca aşısının kullanımına ara verildiği bildirildi.

Danimarka'da yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılan AstraZeneca aşısının kullanımına ara verildiği bildirildi.

Sağlık İdaresinin internet sitesinden yapılan açıklamada, aşının uygulandığı kişilerde ciddi oranda "kanda pıhtılaşma" görüldüğü yönünde şikayetler alınması üzerine bu kararın alındığı belirtildi.

Avrupa Birliği'nin (AB) ilaç düzenleyicisi Avrupa İlaç Ajansı'nın (EMA) konuya ilişkin AstraZeneca aşısıyla ilgili inceleme başlattığı ifade edilen açıklamada, "kanda pıhtılaşma" şikayetleri ile AstraZenaca aşısı arasında şu an için herhangi bir bağ kurulamayacağı da vurgulandı.

Açıklamada, Danimarka'da AstraZeneca aşısı yapılan ve kanda pıhtılaşma şikayeti bildiren bir kişinin hayatını kaybettiği, aşının uygulanmasına 14 gün ara verildiği kaydedildi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Davut Çolak

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