Danimarka Kabil'deki Afgan büyükelçilik çalışanlarını tahliye ediyor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Danimarka Kabil'deki Afgan büyükelçilik çalışanlarını tahliye ediyor

Danimarka Kabil'deki Afgan büyükelçilik çalışanlarını tahliye ediyor
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Politika

Danimarka'da milletvekilleri, Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki Danimarka büyükelçiliğinde çalışan Afganların tahliye edilmesine karar verdi.

Danimarka'da milletvekilleri, Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki Danimarka büyükelçiliğinde çalışan Afganların tahliye edilmesine karar verdi.

Danimarka'da milletvekileri hükümet için çalışan Afganların ülkeden tahliye edilmesine yönelik planı onayladı. Plan kapsamında, Danimarka'nın Kabil Büyükelçiliği'nde ve Danimarka birlikleri için tercüman olarak çalışan 45 Afgan ülkeden tahliye edilecek. Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 2 yıl içinde büyükelçilikte çalışanlar ile eski büyükelçilik çalışanları, eşleri ve çocukları ile birlikte ülkeden tahliye edilebilecek. Afganların 2 yıl boyunca ülkede ikamet edebileceği belirtilen açıklamada, tahliyenin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi ve bunun büyükelçilik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kademeli olarak yapılması gerektiği ifade edildi.

Afganistan'daki güvenlik durumunun ciddi bir boyutta olduğu ve Taliban'ın beklenenden daha hızlı ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Danimarka ile olan bağlantıları ve katkıları nedeniyle şu anda tehdit altında olan Afganlara yardım etme konusunda ortak bir sorumluluğumuz var" ifadeleri kullanıldı.

Tahliye edilenlerin hem Afganistan'da hem de Danimarka'ya ulaştıklarında göçmenlik makamları ve diğer ilgili makamlar tarafından bir güvenlik incelemesinden geçecekleri aktarıldı.

Norveç, İsveç, Finlandiya, Almanya ve Fransa, Afganistan'da kötüye giden güvenlik durumu nedeniyle ülkelerindeki Afgan sığınmacıların sınır dışı edilme işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla birlikte Taliban hakimiyet alanını genişletmeye başladı. Taliban son 7 gün içinde 34 Afgan vilayetinden 10'unun merkezinde kontrolü ele geçirdi. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Son dakika haberleri! Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan Cumhurbaşkanı Gani ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı...
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Afganistan'ın biran evvel hak ettiği barış ve istikrara kavuşması için dost ve kardeş Afgan halkının yanında olmayı...
Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın
Tanju Özcan'dan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a çağrı: Avrupa sınırlarımızı 3-5 günlüğüne değil süresiz olarak açın

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Mustafa Demir Mustafa Destici Adil Karaismailoğlu
Magazin Alişan Müge Anlı Onur Akay Şahan Gökbakar
Spor Burak Yılmaz Lionel Messi Rıza Kayaalp Abdullah Avcı Hatice Kübra İlgün
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Danimarka Kabil'deki Afgan büyükelçilik çalışanlarını tahliye ediyor - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 12.8.2021 14:48:40. #1.16#

title