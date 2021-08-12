Danimarka Kabil'deki Afgan büyükelçilik çalışanlarını tahliye ediyor

Danimarka'da milletvekilleri, Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki Danimarka büyükelçiliğinde çalışan Afganların tahliye edilmesine karar verdi.

Danimarka'da milletvekilleri, Afganistan'ın Başkenti Kabil'deki Danimarka büyükelçiliğinde çalışan Afganların tahliye edilmesine karar verdi.

Danimarka'da milletvekileri hükümet için çalışan Afganların ülkeden tahliye edilmesine yönelik planı onayladı. Plan kapsamında, Danimarka'nın Kabil Büyükelçiliği'nde ve Danimarka birlikleri için tercüman olarak çalışan 45 Afgan ülkeden tahliye edilecek. Danimarka Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, son 2 yıl içinde büyükelçilikte çalışanlar ile eski büyükelçilik çalışanları, eşleri ve çocukları ile birlikte ülkeden tahliye edilebilecek. Afganların 2 yıl boyunca ülkede ikamet edebileceği belirtilen açıklamada, tahliyenin mümkün olan en kısa sürede gerçekleştirilmesi ve bunun büyükelçilik faaliyetlerinin sürdürülebilmesi için kademeli olarak yapılması gerektiği ifade edildi.

Afganistan'daki güvenlik durumunun ciddi bir boyutta olduğu ve Taliban'ın beklenenden daha hızlı ilerlediği kaydedilen açıklamada, "Danimarka ile olan bağlantıları ve katkıları nedeniyle şu anda tehdit altında olan Afganlara yardım etme konusunda ortak bir sorumluluğumuz var" ifadeleri kullanıldı.

Tahliye edilenlerin hem Afganistan'da hem de Danimarka'ya ulaştıklarında göçmenlik makamları ve diğer ilgili makamlar tarafından bir güvenlik incelemesinden geçecekleri aktarıldı.

Norveç, İsveç, Finlandiya, Almanya ve Fransa, Afganistan'da kötüye giden güvenlik durumu nedeniyle ülkelerindeki Afgan sığınmacıların sınır dışı edilme işlemlerinin askıya alındığını duyurmuştu.

ABD ve NATO güçlerinin Afganistan'dan çekilmeye başlamasıyla birlikte Taliban hakimiyet alanını genişletmeye başladı. Taliban son 7 gün içinde 34 Afgan vilayetinden 10'unun merkezinde kontrolü ele geçirdi. - KOPENHAG

Kaynak: İhlas Haber Ajansı