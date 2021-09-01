Danimarka - İskoçya maçı ne zaman, hangi kanalda? Danimarka - İskoçya maçı şifresiz mi? Danimarka - İskoçya maçı hakemi kim?

2022 Dünya Kupası Elemelerinde hedefine ulaşmak isteyen Danimarka - İskoçya bugün karşı karşıya geliyor. Haftanın en önemli maçlarından biri olan Danimarka - İskoçya maçı öncesi, maç ne zaman, hangi kanalda, şifresiz mi, maçın hakemi kim sorularının yanıtları merak ediliyor.