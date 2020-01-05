Danimarka Iraklı askerlere eğitimi durdurdu
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Danimarka Iraklı askerlere eğitimi durdurdu

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki gerginlik nedeniyle Irak'ta askeri eğitime ara veren ülkelere Danimarka da katıldı. Danimarka’nın Irak’ta 200 civarında askeri bulunuyor.

05.01.2020 00:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 00:58
Danimarka Iraklı askerlere eğitimi durdurdu

(ABD) ile arasındaki gerginlik nedeniyle 'ta askeri eğitime ara veren ülkelere da katıldı.


Danimarka Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ta IŞİD'e karşı koalisyon tarafından yürütülen "Operation Inherent Resolve" adlı operasyon çerçevesince Iraklı askerlere eğitim veren Danimarkalı askerler, eğitimi geçici olarak askıya aldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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