Danimarka Iraklı askerlere eğitimi durdurdu

05.01.2020 00:58 | Son Güncelleme: 05.01.2020 00:58

Amerika Birleşik Devletleri (ABD) ile İran arasındaki gerginlik nedeniyle Irak'ta askeri eğitime ara veren ülkelere Danimarka da katıldı.



Danimarka Silahlı Kuvvetlerinden yapılan açıklamaya göre, Irak'ta IŞİD'e karşı koalisyon tarafından yürütülen "Operation Inherent Resolve" adlı operasyon çerçevesince Iraklı askerlere eğitim veren Danimarkalı askerler, eğitimi geçici olarak askıya aldı. Euronews.com'da Görüntüle