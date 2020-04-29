Danimarka ile Almanya arasına dünyanın en uzun 'batırma tüp tüneli' inşa edilecek Danimarka parlamentosu, Almanya ile olan ulaşımı birkaç dakikaya düşürecek olan su altı tünel projesini onayladı.

Danimarka parlamentosu, Almanya ile olan ulaşımı birkaç dakikaya düşürecek olan su altı tünel projesini onayladı. Fehmarnbelt adlı proje için Danimarka sınırları içerisindeki inşaat çalışmalarının gelecek yılın ocak ayında başlaması bekleniyor. Danimarka Ulaştırma Bakanlığı projenin yıllar süreceğini belirterek, açılışın 2029 yılı ortalarında yapılacağını duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle Kaynak: Euronews.com