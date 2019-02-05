Danimarka, İki Huawei Çalışanını Sınır Dışı Etti

Danimarka'da çalışma ve oturma izni yasalarını ihlal eden 4 Huawei çalışanından ikisi sınır dışı edildi.

Kopenhag Polisinden yapılan açıklamaya göre, geçtiğimiz Perşembe günü Huawei şirketinin Kopenhag'daki ofisine rutin kontrol yapıldı. Kontrolde, şirketin 4 çalışanının çalışma ve oturma izninin olmadığı tespit edildi.

Kopenhag Polisi, çalışma ve oturma izni kurallarını ihlal eden 4 kişiden 2'sinin sınır dışı edildiğini, konuya müdahil olan Danimarka Göç Servisinin diğer 2 kişinin dosyalarını devam ettirmediğini duyurdu.

Açıklamada, sınır dışı kararlarının, son aylarda Huawei ile ilgili ortaya atılan "güvenlik" ve "casusluk" iddialarıyla ilgili olmadığı vurgulandı.

Huawei'nin, ulusal telekomünikasyon şirketi TDC ile Danimarka'nın 5G mobil altyapısını kuracak olması ülkedeki siyasiler tarafından sık sık eleştiriliyor.

Kaynak: AA