Danimarka Hava Kuvvetleri Bilgisayar Oyuncularını İşe Alıyor

Danimarka Hava Kuvvetleri, bilgisayar oyunlarında iyi olan kişileri pilot, uçuş şefi ve radar operatörü olarak işe almayı planlıyor.

Danimarka Silahlı Kuvveleri (Forsvaret), bilgisayar oyunları oynayanların öğrenme, stratejik düşünme, hayal gücü gibi yeteneklerinin yüksek olduğunu; bu nedenle hava kuvvetlerinde söz konusu kabiliyetlerin kullanılması gerektiğini açıkladı. Euronews.com'da Görüntüle