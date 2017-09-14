Danimarka'da yapılan bir araştırma, halkın en çok ebelere güvendiğini ortaya çıkardı. 2 bin 37 kişiyle yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre, Danimarka halkı en çok ebelere güveniyor. Politikacılar ise 25. sırada yer alıyor. İşte Meslek Grupları Güven Araştırması sonuçları:



1. Ebeler 4,13.



2. Hemşireler 3,98.



3. Hakimler 3,92.



4. Doktorlar 3,89.



5. Polis memurları 3,75.



6. Fizik tedavi uzmanları 3,67.



7. Rahipler 3,56.



8. Askerler 3,56.



9. Diş hekimleri 3,50.



10. Öğretmenler 3,43.



11. Evde bakım asistanları 3,42.



12. Eğitmenler 3,38.



13. Çiftçiler 3,29.



14. Otobüs şoförleri 3,28.



15. Avukatlar 3,25.



16. Girişimciler 3,22.



17. Zanaatkarlar (Ustalar) 3,15.



18. Sosyal danışmanlar 3,04.



19. Bürokratlar 2,91.



20. Otopark denetimcileri 2,88.



21. Banka danışmanları 2,83.



22. Emlakçılar 2,54.



23. Gazeteciler 2,43.



24. Otomobil galericileri 2,37.



25. Politikacılar 2,07.



(İHA)