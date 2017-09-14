Danimarka'da Epinion araştırma kuruluşu tarafından yapılan kamuoyu güven araştırması sonucuna göre Danimarka halkı en çok ebelere güveniyor.



Danimarka'da 2 bin 037 kişi arasında yapılan bir kamuoyu araştırmasına göre Danimarka halkı en çok ebelere güveniyor. Güven Araştırması sonucuna göre, ankete katılan 2 bin 037 kişinin yaptığı sıralamada yüzde 4,13'lük oranla ebeler birinci sırada yer alırken politikacılar yüzde 2,07'lik bir oranla en son sırada yer aldı. Araştırma şirketi tarafından 9 yıldır yapılan araştırmada, bu dokuz yıllık sürede politikacıların sadece bir kez son sırada yer almadıkları, 8 yıl boyunca en son sırayı kimseye kaptırmadıkları bildiriliyor.



İşte Meslek Grupları Güven Araştırması sonuçları:



1. Ebeler 4,13.



2. Hemşireler 3,98.



3. Hakimler 3,92.



4. Doktorlar 3,89.



5. Polis memurları 3,75.



6. Fizik tedavi uzmanları 3,67.



7. Rahipler 3,56.



8. Askerler 3,56.



9. Diş hekimleri 3,50.



10. Öğretmenler 3,43.



11. Evde bakım asistanları 3,42.



12. Eğitmenler 3,38.



13. Çiftçiler 3,29.



14. Otobüs şoförleri 3,28.



15. Avukatlar 3,25.



16. Girişimciler 3,22.



17. Zanaatkarlar (Ustalar) 3,15.



18. Sosyal danışmanlar 3,04.



19. Bürokratlar 2,91.



20. Otopark denetimcileri 2,88.



21. Banka danışmanları 2,83.



22. Emlakçılar 2,54.



23. Gazeteciler 2,43.



24. Otomobil galericileri 2,37.



25. Politikacılar 2,07. - KOPENHAG