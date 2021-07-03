Danimarka EUR0 2020'de yarı finalde
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Danimarka EUR0 2020'de yarı finalde

Danimarka EUR0 2020'de yarı finalde
İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor

EUR0 2020 çeyrek final mücadelesinde Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka yarı finale yükseldi.

EUR0 2020 çeyrek final mücadelesinde Çekya'yı 2-1 yenen Danimarka yarı finale yükseldi.

EUR0 2020 çeyrek final maçında Çekya ile Danimarka karşı karşıya geldi. Bakü Olimpiyat Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya Danimarka, hızlı başladı. Henüz 5. dakikada Stryger Larsen'in asistinde Thomas Delaney, ağları sarstı. Hızlı başlayan mücadele ilerleyen dakikalarda yavaşlasa da devrenin sonunda bir gol daha geldi. 42. dakikada Joakim Maehle'nin asistinde Kasper Dolberg topu ağlara gönderdi ve ilk yarı Danimarka'nın 2-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.

Çekya'nın tek golü ise 49. dakikada Patrik Schick'ten geldi. Sahadan 2-1 galip ayrılan Danimarka turnuvada yarı finale yükseldi. - İSTANBUL

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
Çekya'yı 2-1 mağlup eden Danimarka, EURO 2020'de yarı finale yükseldi
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