Danimarka'dan Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet
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Danimarka'dan Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Danimarka'dan Dünya Kupası Elemeleri'ndeki en farklı galibiyet

Danimarka, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Moldova'yı 8-0 mağlup etti.

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Danimarka, FIFA Dünya Kupası Elemeleri'nde Moldova'yı 8-0 mağlup etti. Danimarka bu sonuçla Dünya Kupası Elemeleri'nde en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

2022 FIFA Dünya Kupası Elemeleri F Grubu ikinci maçında Danimarka sahasında Moldova ile karşılaştı. Ev sahibi takım 19. dakikada penaltıdan Kasper Dolberg, 21 ve 29. dakikada Mikkel Damsgaard, 35. dakikada Stryger Larsen ve 38. dakikada Mathias Jensen'in golleri ile ilk yarıyı 5-0 önde tamamladı. Danimarka, ikinci yarıda 48. dakikada Kasper Dolberg, 81. dakikada Robert Skov ve 89. dakikada da Marcus Ingvartsen'in attığı gollerle sahadan 8-0 galip ayrıldı.

Danimarka bu sonuçla Dünya Kupası Elemeleri'nde en farklı galibiyet rekorunu kırdı.

(İHA)

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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