Danimarka'dan büyük başarı
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Danimarka'dan büyük başarı

Danimarka'dan büyük başarı
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Spor

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0, Danimarka ise Rusya'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek son 16'ya yükseldi.

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0, Danimarka ise Rusya'yı 4-1'lik skorla mağlup ederek son 16'ya yükseldi. 

EURO 2020 B Grubu'nda Belçika, Finlandiya'yı 2-0 ile geçti ve grup lideri olarak adını son 16'ya yazdırdı. Son maçlar öncesinde grupta puansız yer alan Danimarka ise, Rusya'yı 4-1'lik skorla geçti ve grubu ikinci tamamlayarak A Grubu 2'ncisi Galler ile EURO 2020'nin son 16 turunda eşleşti.

Finlandiya'yı 74'üncü dakikada Hradecky'nin kendi kalesine ve 81'inci dakikada Lukaku'nun attığı gollerle mağlup eden Belçika, 9 puanla grubu lider tamamladı. Son maça puansız çıkan ve grup sonuncusu olan Danimarka ise 39'uncu dakikada Damsgaard, 59'uncu dakikada Poulsen, 79'uncu dakikada Christensen ve 82'nci dakikada Mehle'nin attığı golle Rusya'yı 4-1 mağlup etti ve tur atladı. Rusya'nın tek golünü ise 70'inci dakikada Dzyuba kaydetti.   Öte yandan B Grubu'nda 3 puanı bulunan Finlandiya'nın durumu ise diğer gruplarda alınacak sonuçlara göre belli olacak. 

 


- İstanbul

Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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