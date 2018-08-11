Danimarka'daki Yasağı Protesto Eden Burkalı ve Polis Üniformalı Defile Moda Haftasına Damga Vurdu

Danimarka'nın başkenti Kopenhag'daki 'Uluslararası Moda Haftası'na İran asıllı Danimarkalı modacı Reza Etamadi'nin peçeli, burkalı ve polis üniformalı defilesi damgasını vurdu. Milliyet'te yer alan habere göre; Etamadi, mankenlerine peçe, burka ve polis üniformaları giydirerek podyuma çıkarıp tüm dikkatleri üzerine çekti. Etamadi'nin bu defileyle siyasi mesaj içerikli moda beyannamesi sunduğu belirtildi. Ünlü modacının defilesinin, Danimarka'da 1 Ağustos'ta yürürlüğe giren kamusal alandaki peçe ve burka yasağına sessiz bir protesto olduğu öne sürüldü.

Siyasi olarak aktif olmadığını belirten ve 'MUF10' adlı markanın yaratıcısı olan ünlü modacı Reza Etamadi, "Doğduğum ülke İran'da kadınlar istedikleri gibi özgürce giyinebilme mücadelesi veriyorlar. Kimseyi ve etrafını tehdit ve rahatsız etmeyen kadınlara yaptırım uygulanmamalıdır" dedi. Dünyanın önde gelen haber ajansları ve ünlü gazeteler, Etamadi'nin moda şovunun, şovdan çok peçe yasağına karşı gizlenmiş bir yorum ve tepki beyannamesi niteliğinde olduğunu yazdılar.